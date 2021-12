Daniel en Claudia verloren hun baby Livvia: ‘Een echt horrorscenario’

Het is september 2019 als in ziekenhuis CWZ in Nijmegen Livvia wordt geboren. Daniel en Claudia Stap genieten van de roze wolk rondom hun eerste kindje.



Maar al snel krijgt die wolk een donkere rand, om na vier dagen in een zwarte donderwolk te veranderen die nooit meer boven Livvia weg zou gaan. In oktober 2020 brak die open en verloren ze hun dertien maanden oude dochter.



Wat heeft jullie ertoe gebracht om over het verliezen van jullie kind een boek te schrijven?

,,Omdat we nu een missie hebben. We hopen met het boek geld voor onderzoek naar metabole ziekten te bereiken. Onderzoek dat weer tot behandeling moet leiden. Voor Livvia was er geen behandeling mogelijk, daar moet echt verandering in komen’’, zegt Daniel Stap aan de keukentafel in Bemmel.



,,Maar ook omdat het helpt bij de verwerking", vult Claudia aan. ,,Door op papier je gedachten en gevoel te ordenen. Maar ook door het hele verhaal te vertellen. Dat hebben we toen Livvia zo ziek was niet gedaan.”