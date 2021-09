Daniël stomverbaasd, huis verhuurd zónder dat hij het wist: ‘Toeristen stonden al voor de deur’

Klimaator­ga­ni­sa­ties kondigen 'grootste protest ooit' aan, Urgenda wil speciaal klimaatin­sti­tuut

13:05 Een samenwerkingsverband van klimaatactiegroepen organiseert op 6 november een demonstratie in Amsterdam. Het protest vindt plaats tijdens de VN-klimaatconferentie in Glasgow, waar landen samenkomen om te praten over klimaatverandering. De organisatie hoopt op ‘de grootste klimaatdemonstratie in Nederland ooit.’