Dankzij Amin werd fietsendief opgepakt, toch sliep hij slecht: ‘Hij had geladen pistool’

Deze Oranjefans kijken met hoop en vrees toe: ‘Zaterdag dachten we ook al dat we er waren’

In een alles of niets wedstrijd strijdt Nederlands Elftal vanavond in de Kuip tegen Noorwegen om rechtstreekse WK-deelname. Grote afwezige is het 50.000 koppige Oranjelegioen, dat door de coronaregels thuis moet blijven. Het AD sprak drie balende supporters.

16 november