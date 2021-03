Dat de Boekenweek niet doorgaat voelt wrang in deze gepolariseerde tijden

Illegaal pokertoer­nooi in woning opgedoekt, bewoonster (71) met slaappil­len en oorddoppen in bed

4 maart In de gemeente Haarlemmermeer heeft de politie vannacht een illegaal pokertoernooi beëindigd. Daarbij zijn zeventien mannen in de leeftijd van 30 tot 50 jaar aangetroffen. De vermoedelijke organisator is aangehouden.