Dat wordt thuis ook weer wennen aan het nieuwe normaal

Ik zit op een terras. Yep, het leven wordt alsmaar normaler. Ik zit er weliswaar met twee collega’s, in een werkoverleg, maar ook dat hebben we anderhalf jaar niet gedaan. Elkaar echt zien. Alles was via de Zoom, telefoon, mail en app. Als je d’r over nadenkt: absurd. Nu zien we elkaar weer eens een keer ongedwongen en ook al gaat het over werk en houden we netjes afstand van elkaar (twee zijn eenmaal ingeënt, een heeft bijna een afspraak), aan het einde van de middag verschijnt er een biertje op tafel. Het voelt als een feestelijk moment met betekenis.

Het kan niet anders, gezien alle ontwikkelingen, of we gaan uiteindelijk weer naar een situatie waarin we op kantoor ons oude leven min of meer hervatten. We zijn nu in de fase dat we moeten bedenken hoe we omkeren wat we anderhalf jaar geleden in gang hebben gezet. Back to normal. Het gaat er voor de meesten van ons ergens dit jaar van komen, als tenminste niet plots een vierde golf opkomt. Om eerlijk te zijn: daar durf ik geen weddenschap op te zetten, maar op tijdelijk optimisme staat geen straf.

Quote Ik wist dat die vraag ging komen. Ik was er ook al lang uit. Maar toch moet ik een psychisch drempeltje over

In het hele bedrijf zijn de discussies in volle gang. Hoe gaan we het doen, wie gaat het eerst, en hoelang gaan we dan weer op kantoor zijn? Alle dagen? En zo niet, hoeveel dan wel? Spannende gesprekken die, weten we, op velerlei plekken over de hele wereld gevoerd worden. Best gek, als je daaraan denkt.

,,En jijzelf Frank? Na je tweede vaccinatie?!’’ Ik wist dat die vraag ging komen. Ik was er ook al lang uit. Maar toch moet ik een psychisch drempeltje over wanneer ik zeg: ,,Tuurlijk kom ik dan terug!’’

Enfin, dat alles gaat over tafel op dat terras. En jawel, op zeker moment komt er nog een biertje bij. Het is toch al ver voorbij vijven. Hé, zie ik plots, zelfs de vaste etenstijd thuis is al overschreden. Wow, dat is lang geleden. Niet dat het een probleem is. Maar wanneer ik niet veel later thuis kom en de kleintjes achter hun lege bordjes aantref, staan er wel grote vraagtekens in hun ogen en klinkt het: ,,Waar was jij?’’

Ja, dat wordt thuis ook weer wennen aan het nieuwe normaal.

Bekijk hier onze video’s met tips voor als je thuiszit: