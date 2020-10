Dat zo veel mensen in dit rijke land afhankelijk zijn van de Voedselbank, is te gek voor woorden

Nu wij niet naar ons lievelingsterras in de Drunense Drunen kunnen waar we onze handen zo graag warmen aan een kop gloeiendhete chocomel en een worstenbroodje, merk ik dat ik in de supermarkt mijn karretje vanachter mijn mondkapje weer wat voller kieper.



Want nu de horeca dicht is, maak ik het thuis maar extra gezellig, ook heerlijk! Gewoon doen dus als het kan, zou ik dan ook willen zeggen. Maar in dat ‘als’ zit het ’m, want het virus heeft ook de portemonnee van veel mensen te pakken. Zo stijgt het aantal klanten van de Voedselbank snel.