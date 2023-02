Data miljoenen Nederlanders gehackt: zo controleer je of criminelen ook jouw privégegevens hebben

Met video Bewegen is ‘dodelijk’ voor voortvluch­ti­ge Vuong: ‘Hij houdt zich waarschijn­lijk schuil in flat of op vakantie­park’

Een van de meest gezochte criminelen van het land, Minh Nghia Vuong (49), zit waarschijnlijk in een flat, caravan of op een vakantiepark. Én krijgt hulp met boodschappen. ,,Vroeg of laat verraadt-ie zich of verraadt iemand anders hem. En dan is hij alsnog aan de beurt”, zeggen experts. De politie vermoedt dat de man, die verdacht wordt zijn ex-schoonmoeder te hebben omgebracht en zijn ex-vriendin zwaar verwondde, gewoon nog in de regio Rotterdam is. Hoe zit dat?