Daten voor beginners (deel 1)

Burgemees­ter na dodelijk drama ‘zedende­lict’ speeltuin: ‘Ernstig incident met enorme impact’

9:43 Burgemeester Marco Out van Assen die zaterdagmiddag langdurig aanwezig was op de plek van het ernstige voorval in de speeltuin, spreekt van een ‘bijzonder ernstig incident met een enorme impact voor alle betrokkenen’. Mensen hebben nu volgens hem nog het meest last van ‘de wildste speculaties’.