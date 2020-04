De autoriteiten bepalen hoe ‘virusvrij’ Wuhan rouwt

De kistjes zijn allemaal net even anders. Wat ze gemeen hebben is hun rood satijnen bekleding, met gele biesjes afgezet. Eén familielid draagt het kistje met de as, het andere familielid houdt een portret vast. Met een zwart lint om de hoek van de lijst leunt het tegen de borst van dochters, zonen, broers of zussen. Bijna allemaal zijn het oudere mannen wier as naar hun graf gedragen wordt.