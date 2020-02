De band tussen Loes en een seriemoordenaar: ‘Kost dit verhaal mij m’n leven?’

Loes Leeman heeft het koud gehad, vorig jaar zomer, tijdens de hittegolf. Maar alleen als ze schreef. Dan waren haar vingers koud, en haar neus, en liepen er rillingen over haar rug. Terwijl buiten de mussen van het dak vielen, moest Loes tegen de verwarming aan zitten met haar laptop op schoot. ,,Dat heb ik dus altijd hè, als ik het over Hans heb”, zegt ze zacht aan een tafeltje in café ’t Oude Pierement. ,,Nu ook.” Ze laat haar hand voelen. “Zie je? IJskoud.” Ja. IJskoud.