De besmeurders van Van Gogh zijn demonstranten van likmevestje

Bijna half miljoen ‘vergeten huishou­dens’ met één cv-ketel vallen mogelijk tóch binnen prijspla­fond

Zo’n 450.000 Nederlandse huishoudens komen mogelijk alsnog in aanmerking voor het prijsplafond. Voor bewoners van flats met blokverwarming, studentenhuizen en woongroepen is de vandaag aangenomen motie van Kamerlid Pieter Omtzigt een doorbraak. ,,Mensen die het al niet breed hebben laat je deze winter toch niet in de kou zitten?”

12 oktober