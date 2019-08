De Bilt meet warmste 25 augustus ooit

Verschillende plekken in Nederland beleefden vandaag hun warmste 25 augustus ooit gemeten. Volgens Weerplaza was in De Bilt (31,3 graden), Schiphol (31,1) en Marknesse (31,0) sprake van recordtemperaturen. Het weerbureau stelt dat het niet vaak gebeurt dat er sprake is van tropische hitte in de staart van augustus.