De blinde Defne (18) slaagde cum laude op een ‘gewone’ school: ‘Die 9 voor Engels doet pijn’

Arbeidsin­spec­tie doet groot onderzoek bij meerdere bedrijven na schandaal The Voice

De Arbeidsinspectie is een onderzoek gestart bij meerdere bedrijven naar aanleiding van het schandaal rond The Voice of Holland. Het gaat om onderzoek naar het ‘systeem’: hoe wordt omgegaan binnen organisaties met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

7 juli