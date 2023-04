‘De Bosniër’ (46), financiële man van Taghi, uitgeleverd door Servië

Boris P. was geëmigreerd naar Montenegro, maar werd opgepakt toen hij een uitstapje naar Servië maakte. P. had onder handlangers de bijnaam de Bosniër. Hij wordt verdacht van internationale handel in grote partijen cocaïne. Justitie ziet hem als ‘ceo van de divisies geweld en financiën’ van de mocromaffia. Het OM kreeg hem in het vizier door gekraakte chatberichten.

Volgens justitie paste P. in Nederland op de winkel, terwijl Taghi en andere kopstukken de zaken vanuit het buitenland runden. ,,Hij zorgde dat het verdienmodel van de criminele organisatie in stand bleef, controleerde of drugstransporten doorgang vonden en verstrekte mogelijk ook geweldsopdrachten", zei woordvoerder Wim de Bruin vorig jaar. Inmiddels zit de volledige top van de bende vast: Taghi werd opgepakt in Dubai, Saïd Razzouki is later aangehouden in Colombia, Greg F. op Curaçao en Jaoud F. in Marokko.