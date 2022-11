'De discussie over de wolf in Nederland krijgt Zwarte Piet-achtige trekjes’

Update / 'NVWA moet optreden' An­ti-tabakslob­by wint rechtszaak, kabinet kan niet garanderen dat sigaret in schappen blijft

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit moet gaan handhaven op sigaretten zoals ze nu in de winkels te koop zijn. De manier waarop de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in de filtersigaret nu gemeten wordt, is onbetrouwbaar. Dat heeft de rechter in Rotterdam besloten na een juridische procedure die vijftien organisaties, aangevoerd door de Stichting Rookpreventie Jeugd, hadden aangespannen.

5 november