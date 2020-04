De doortastendheid in heel het land geeft me vertrouwen in wat komen gaat

Voor de deur van het consultatiebureau stonden al wat stoelen opgesteld, keurig in een rij, met anderhalve meter ertussen. Ik was vooraf nog gebeld: of ik alsjeblieft precies om 16.15 uur langs kon komen, niet vroeger en niet later. Dan wisten ze tenminste zeker dat ik geen andere zwangeren zou tegenkomen. Bij binnenkomst stonden er drie medewerkers me op te wachten: de één liet me zien waar ik mijn handen kon ontsmetten, de tweede controleerde mijn gegevens en de derde jaste in een paar seconden een kinkhoestvaccinatie in mijn bovenarm. Of ik nog een pleister wilde? Ja graag, dat had ik mijn dochter beloofd, als bewijs van de prik, en als goedmakertje, omdat ze niet met me mee mocht. De verpleegkundige zei dat ik al de vierde moeder was die om deze reden een pleister wilde.