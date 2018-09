'De ene wietkweker is de ander niet': zieke Johan (45) mag van rechter in zijn huis blijven wonen

Hij sliep nauwelijks meer, was eerlijk gezegd volkomen over de rooie. Bezoeken aan een psychiater en kalmerende middelen werden noodzakelijk. Zowat een jaar lang leefde Johan Gruyters (45) in angst omdat woningcorporatie Zayaz dreigde hem uit zijn huis in Den Bosch te zetten. De politie had vorig jaar oktober één dood en zeventien levende wietplantjes bij hem aangetroffen. Plus 50 gram gedroogde hennep. Tja, dat mag niet …