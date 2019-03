De engeltjes van Rinke Terpstra waren op, daar in die Utrechtse tram

Het was maandag, net na vijven, toen de telefoon bij Watze Terpstra (82) en Hilly Terpstra-Jongsma (80) in het Overijsselse Gramsbergen overging. De krieltjes stonden te pruttelen. Hilly zette het aanstaande maal op zacht en nam op. Het was hun schoondochter. Ze had heel slecht nieuws, snikte ze. ,,Rinke leeft niet meer.’’ Hilly kon niet anders dan heel hard huilen. ,,De tram?’’, vroeg ze plots. Inderdaad, hun zoon bleek een van de drie slachtoffers die was omgekomen bij de schietpartij in de Utrechtse tram. ,,Ik weet niet waarom ik het vroeg. Ik dacht het opeens’’, aldus Hilly in een interview met de Leeuwarder Courant.