De ex-vriend met een giftig verleden

Het is een turbulente en toxische relatie: Yassin en zijn vriendin Lina maken veel ruzie. Dan eindigt de relatie op een vervelende manier. Ze zijn 2,5 jaar samen als het compleet uit de hand loopt. Ze maken ruzie over een geboekte vakantie en Yassin is ‘helemaal klaar met de vrouw die nooit tevreden is’. Hij gooit haar telefoon kapot, maakt het uit en zet haar af bij haar moeder.

Maar dan lukt het hem niet meer contact met haar te krijgen. Hij mailt haar en verandert zelfs haar profielnaam op Netflix in ‘Bel me’. In de rechtszaal vertelt het zusje van Lina over de bedreigingen die volgens haar door Yassin aan haar zus zijn geuit.

Yassin is geen onbekende voor de rechter: hij heeft zijn vorige vriendin mishandeld. Lina wist dit, maar dat schrok haar niet af een relatie te beginnen, ondanks dat Yassin nog in zijn proeftijd zat toen zij een relatie kregen.

Verslaggever Eric Oosterom van AD Rotterdams Dagblad was aanwezig bij de zaak: ,,Yassin zei dat hij eerder is veroordeeld voor geweld in een relatie en dus de schijn tegen heeft. Hij maakte best een positieve indruk. Soms zie je iemand zitten die brutaal is, negatieve antwoorden geeft. Bij deze man had ik dat niet, hij gaf netjes antwoordt op de vragen.’’

