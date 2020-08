De fenomenale voetballers had ze niet gezien, maar de grote boodschap was gelukkig wel overgekomen

Van mijn kennissen en vrienden krijg ik vaak te horen wat hun eerste ervaringen in een voetbalstadion waren. Dat zijn geen kleine verhalen: sommigen hebben Johan Cruijff live in De Adelaarshorst in Deventer zien toveren, anderen maakten mee hoe Ajax aan het begin van de jaren 90 als een wervelwind tegenstanders kon oprollen.



Ik heb zelf niet een dergelijk verhaal. Maar ik gun het mijn kinderen wel.