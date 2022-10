De geelsnavelkoekoek kwam, zag... en overleed

Grote euforie binnen de vogelaarsgemeenschap gisteren. Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis werd bij de Maasvlakte een geelsnavelkoekoek gesignaleerd. Terwijl vogelspotters van heinde en verre plankgas richting Nieuwe Waterweg gingen, ging het dier in kwestie echter kopje-onder.

De geelsnavelkoekoek komt vooral voor in Noord- en Zuid-Amerika. Héél soms vliegt er een de oceaan over, zegt Wietze Janse uit Rijswijk (Zuid Holland), een van de vogelspotters die gisteren wél op tijd ter plaatse was. ,,Dan worden ze meegeblazen door de storm. Maar meestal landen ze dan in Groot-Brittannië.”

Gisteren slaagde een van de vogels er echter in de Rotterdamse havens te bereiken: een absoluut unicum in de Nederlandse vogelspothistorie. Janse was toevallig al daar, omdat er mogelijk een (wat minder unieke) zangvogel te fotograferen zou zijn. ,,Toen kwam er plots een bericht van een mede-vogelaar, die een geelsnavelkoekoek herkend had. Ik ben er meteen naartoe gereden. Binnen het netwerk van vogelaars werd het bericht ook verspreid, zodat iedereen die dat wilde de vogel kon fotograferen.”

De geelsnavelkoekoek is opgenomen in de collectie van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.



Vogelen is weliswaar een competitief gebeuren (op een ranglijst wordt bijgehouden wie de meeste unieke soorten spot), maar tegelijk houden spotters elkaar via een berichtenservice wel op de hoogte van bijzondere ontdekkingen, zodat iedereen de kans heeft plaatjes te schieten. Terwijl tal van vogelaars nog drukdoende waren een file op de A15 te omzeilen, stonden Janse en ongeveer twintig collega’s al druk te klikken. ,,We vreesden al dat de koekoek niet lang zou leven. Hij leeft op een speciaal dieet van harige rupsen, maar die zijn hier amper te vinden.”

In eerste instantie zag het er nog redelijk hoopvol uit. ,,Hij werd wat actiever en ging een beetje rondvliegen. Na drie kwartier vloog de koekoek weer richting de Waterweg. Hij dook over een bosje naar beneden. We konden hem niet meer vinden, maar op een gegeven moment zag iemand hem in het water, met een zilvermeeuw erbij. Die eten vaker verzwakte dwaalvogels. Het is niet helemaal duidelijk of die meeuw de koekoek uit de lucht haalde of dat de koekoek zelf al zo verzwakt was dat hij het water in moest.’’

Kansloos

De spotters jaagden de meeuw nog wel weg, maar de koekoek bleek kansloos in zijn strijd met de elementen. Na vijf minuten ging het beestje kopje-onder en vervolgens spoelde hij de wal op. ,,Mensen vragen wel waarom we niet in het water zijn gesprongen. Maar hij was sowieso doodgegaan. Geen enkel asiel heeft het voer dat dit dier nodig heeft.”

Het beestje is inmiddels bij het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam, waar het onderzocht wordt. De Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) gaat zich buigen over de vraag of de vogelaars die het beest daadwerkelijk hebben gespot er een puntje bij krijgen op de ranglijst.

De vindplaats van de geelsnavelkoekoek:

Volledig scherm De geelsnavelkoekoek is opgenomen in de collectie van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. © Natuurhistorisch Museum Rotterdam

De verdronken geelsnavelkoekoek op de Maasvlakte.

De geelsnavelkoekoek werd gisteren voor het eerst in Nederland gezien, trok tientallen vogelaars uit het hele land, maar verdronk onder de ogen van talloze vogelaars in de Nieuwe Waterweg.

De geelsnavelkoekoek in betere tijden.