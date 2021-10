De gevangenisgesprekken van Bekir en Brech: meer duidelijk over lot Nicky Verstappen?

Moordenaar Bekir E. zal daar morgen in het openbaar over getuigen. Hij zegt dat de zwijgzame Brech juist hem - E. is volgens het vonnis van zijn eigen veroordeling onder meer leugenachtig, manipulatief en narcistisch - van alles vertelde toen ze samen vastzaten. Ja, óók over de manier waarop hij Nicky Verstappen meenam van het zomerkamp waar het jongetje in 1998 verdween.