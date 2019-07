De glutenvrije stroopwafels van Niels en Mandy zijn zo populair dat ze er 3.500 per uur gaan bakken

Van 75 naar 3500 stroopwafels per uur

Op dit moment bakt Mandy Detmar (37) de stroopwafels nog altijd thuis in de keuken. Hier kan ze er zo’n 75 per uur maken. In de nieuwe bakkerij wordt de productiecapaciteit bijna vijftig keer zo groot en kunnen 3.500 stroopwafels per uur gebakken worden.



De Zevenaarse koeken zijn al op bijna dertig plekken in Nederland te koop. Als het jonge bedrijf een eigen bakkerij heeft, wil het ook internationaal gaan.



Dat is volgens de kersverse ondernemers een reële stap, want ook in het buitenland is de vraag volgens hen groot.



De twee zijn ervan overtuigd dat ze een gat in de markt hebben ontdekt. ,,De markt voor de reguliere stroopwafels is verzadigd”, zegt Mandy Detmar.



,,Het aanbod in het glutenvrije segment is nog heel schaars. Dit succes hadden wij nooit verwacht. Het begon min of meer als hobby, nu kunnen we niet meer terug.”