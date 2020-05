De Gouden Strop: genomineerden stellen zich voor

Koninklij­ke Marine zoekt niet meer naar lichaam van Mathijs (23) uit Delft

13:25 De Koninklijke Marine is gestopt met de zoektocht naar het lichaam van de Delftse Mathijs (23), het vijfde slachtoffer van het surfdrama in Scheveningen. Volgens een woordvoerder is het zoekgebied inmiddels te groot geworden. ,,Het is als het zoeken naar een speld in een hooiberg.”