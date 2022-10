De huisarts dacht aan buikgriep: in het ziekenhuis had Evi (11) nog maar 1 procent overlevingskans

Hoe kon het zo mis gaan dat een kerngezonde meid van 11 plotseling de dood in de ogen kijkt? ,,Ik had altijd al last van buikpijn”, vertelt Evi aan de keukentafel in Zevenaar. Achteraf goed te verklaren, want de 11-jarige bleek een te lange darm te hebben. Het gevolg hiervan was dat haar spijsvertering al regelmatig niet goed werkte. Het is begin januari als het plotseling helemaal misgaat. Haar darmen draaien zich om zichzelf heen ( volvulus ), de bloedtoevoer wordt afgeknepen en haar darm begint af te sterven. In de nacht van 3 op 4 januari schrikken de ouders van Evi wakker door geschreeuw van hun dochter. Evi kronkelt van de pijn.

Foute boel

Omdat ze vaker last heeft van buikpijn en het gezin al eerder tevergeefs bij de huisartsenpost is geweest, gaan de alarmbellen niet direct rinkelen. Dat verandert later die dag, als moeder Cindy een verontrustend telefoontje krijgt. ,,Chris belde om te zeggen dat ik toch maar naar huis moet komen”, herinnert Cindy zich.



Als ze thuiskomt, ligt Evi slap in de armen van Chris. ,,We belden meteen de huisarts. Die zei dat er buikgriep heerste en we ons geen zorgen hoefden te maken. Dat stelde ons enigszins gerust.”



’s Nachts wordt de pijn toch erger. Tegen 06.00 uur ’s morgens heeft Evi zoveel last dat haar ouders met haar richting eerste hulp willen rijden. ,,Maar omdat ons eerder gezegd was dat het waarschijnlijk een buikgriep was, besloten we toch even te wachten. De huisartsenpraktijk zou immers twee uur later al open gaan”, zegt Cindy.