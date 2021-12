De Jonge over woord van het jaar: 'Als je op ic ligt, dán heb je pas prikspijt’

VIDEOHet woord ‘prikspijt‘ is na een oproep op sociale media gekozen tot woord van het jaar 2021. De term kreeg 82,2 procent van de stemmen en kreeg daarmee de voorkeur boven woonprotest (3,7 procent) en wappiegeluid (3,6 procent). Volgens Ton den Boon, Nederlands hoofdredacteur van de Dikke Van Dale, was het verschil met de nummer twee nooit zo groot als dit jaar. NU’91, de belangenvereniging voor zorgprofessionals, reageert verbaasd op de verkozen winnaar. ,,Dit is absoluut geen term die in ons werkveld gebezigd wordt.”

Van Dale omschrijft ‘prikspijt’ als spijt die iemand heeft van het feit dat hij zich heeft laten vaccineren tegen een bepaalde besmettelijke ziekte. ‘Prikspijt is een breed begrip en weerspiegelt goed wat er in de samenleving speelt. Enerzijds heb je het activisme op sociale media van mensen die tegen de coronavaccinaties zijn. Maar prikspijt kan ook worden opgevat als een term die je gebruikt als je korte tijd pijn ervaart na de vaccinatie of omdat de vaccinaties op dit moment toch niet de ultieme uitweg uit de crisis lijken te zijn, zoals gehoopt’, verklaart Den Boon de populariteit van het woord.

Onrust zaaien

Onder zorgprofessionals is de term allesbehalve populair. ,,Ik had er nog niet eerder van gehoord, en ik sta er toch wel middenin het werkveld”, zegt Michel van Erp, woordvoerder bij NU ‘91. ,,Volgens mij is deze term alleen maar in het leven geroepen om onrust te zaaien. Het is heel jammer dat de verkiezing op zo’n manier moet verlopen. Niemand is hiermee gebaat, zeker niet in een tijd waarin zoveel mogelijk mensen opgeroepen wordt om die boosterprik te halen.”

Van Erp zegt de Van Dale-verkiezing niet langer serieus te nemen. ,,Laten we er maar ook niet al te veel aandacht aan schenken. We hebben nu belangrijkere dingen aan ons hoofd.” De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen reageert met een knipoog op de winnaar van de verkiezing. ,,Wij vinden het fijn dat er mensen zijn die spijt hebben dat ze zich NIET hebben laten prikken en adviseren hen hiervoor alsnog een afspraak te maken”, laat woordvoerder Wouter van der Horst weten.

Ook coronaminister Hugo de Jonge reageert cynisch. ‘Als je op de ic ligt omdat je géén prik hebt genomen. Dan heb je pas #prikspijt’, twittert hij.

Woordenlijst

Veel van de vijftien genomineerde woorden dit jaar hadden te maken met de gevolgen van de coronacrisis, zoals prikspijt, prikpolarisatie, vaccinatievoordringer, wappiegeluid, boosterprik. Naast de al genoemde vijf waren dat ook nog deltavariant, doorbraakinfectie en QR-samenleving en pandemocratie. Andere genomineerde woorden waren onder meer gevoeligheidslezer, grotsyndroom en intimiteitsvacuüm.

Volgens Den Boon komt het vaker voor dat er één woord duidelijk boven de andere genomineerden uitsteekt, maar nog niet eerder was het verschil met de nummer twee zo groot als dit jaar. ,De wedstrijd is niet gekaapt”, aldus de hoofdredacteur van de Dikke Van Dale. ,,Er zijn geen robots aan het werk geweest.” Want daardoor zou het woord prikspijt automatisch duizenden keren kunnen worden ingezonden. Zogenoemde capcha’s bijvoorbeeld hebben als doel om mensen en robots van elkaar te onderscheiden. ,,Het is nu eenmaal het woord dat het volk dit keer gekozen heeft.”

Voor Forum voor Democratie, fel tegenstander van vaccinaties, komt de winnaar niet als een verrassing. ‘Veel mensen voelen zich bedrogen. Vaccins zouden de “uitweg uit de crisis” zijn. De nieuwe lockdown laat zien: het is één grote leugen. En dan hebben we het over de bijwerkingen en “onverklaarbare” oversterfte nog niet gehad’, twittert de partij.

Niet ingeburgerd

Uit straatinterviews van het Radio 1 Journaal bleek vanochtend dat het woord in 2021 niet echt ingeburgerd is geraakt. Veel mensen denken dat iemand prikspijt heeft als hij of zij zich juist niet heeft laten vaccineren en in het ziekenhuis terechtkomt met corona.

In totaal werd er bijna 49.000 keer gestemd op de vijftien woorden die Van Dale had genomineerd voor de verkiezing. Vorig jaar werd het woord ‘anderhalvemetersamenleving‘ gekozen tot woord van het jaar. Het jaar ervoor ging de titel naar het woord boomer.

Knaldrang

In België is met 37,2 procent van de stemmen het woord knaldrang gekozen tot woord van het jaar. Knaldrang betekent een ‘sterk verlangen om uit de bol te gaan’.

