De keerzijde van #MeToo

Twee na warmste maand april ooit gemeten

30 april Ondanks het natte slot is de maand april een van de warmste ooit geworden. Het KNMI noteerde in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 12,2 graden. Daarmee is april 2018 de op twee na warmste sinds het begin van de metingen in 1901. Alleen in 1965 en 1998 was deze maand met 13,1 graden nog warmer.