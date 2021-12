De klachten van de chauffeurs van Qbuzz worden niet serieus genomen

Deze week protesteerden buschauffeurs in Drenthe en Groningen, door middel van een staking, tegen het krachteloze beleid van hun eigen werkgever, die er maar niet in slaagt om overlast op bepaalde lijnen een halt toe te roepen. Ik was verbaasd. Waarom?

Het probleem bestaat al bijna vijf jaar: veel asielzoekers uit voornamelijk veilige landen, die dus niets in Nederland hebben te zoeken, zorgen voor tumult en plegen geweld in de bussen. Om die reden voelen chauffeurs en andere passagiers zich logischerwijs niet veilig. Dit lijkt me geen discussie over links en rechts, wel of niet barmhartig zijn voor nieuwkomers, deze kwestie schaadt iedereen én zelfs het hele migratiebeleid.