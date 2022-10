De ‘kloof van Remkes’ bestaat echt: ‘Samen een probleem oplossen lukt dan bijna niet meer’

Justitiemi­nis­ter Yeşilgöz knipt bij Op 1 haar af als steun aan Iraanse vrouwen

Uit solidariteit met de vrouwen in Iran die demonstreren voor meer vrijheid, heeft minister van Justitie Dilan Yeşilgöz donderdagavond in de uitzending van Op 1 een stuk van haar haar afgeknipt. Ze deed dat naar aanleiding van een actie van de Turks-Nederlandse columniste en presentatrice Yesim Candan, die bekende vrouwen oproept de schaar in het haar te zetten als steunbetuiging aan de Iraanse vrouwen. Zelf knipte tafelgast Candan eveneens een deel van het haar af. Ook Op 1-presentatrice Fidan Ekiz zette in de uitzending de schaar in de lokken.

