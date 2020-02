De komende uren zal het leven van ‘patiënt nul’ tot in detail in kaart worden gebracht

UPDATE Eerste coronapa­tiënt in Nederland, de GGD onderzoekt zijn contacten

0:28 In Nederland is voor het eerst iemand besmet geraakt met het coronavirus. De patiënt, een 56-jarige man uit Loon op Zand, is kort geleden in de Italiaanse regio Lombardije geweest. Hij ligt in isolatie in een ziekenhuis in Tilburg. Hij zou ook carnaval hebben gevierd, de GGD onderzoekt nu zijn contacten.