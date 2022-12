De kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart verschillen sterk per gemeente: hoe zit het in Gennep?

In Montfoort betaal je honderden euro's voor een invaliden­kaart: ‘Belache­lij­ke prijsver­schil­len’

Wie in Montfoort woont moet flink in de buidel tasten voor een gehandicaptenparkeerkaart, weet inwoonster Thérèse Benschop. In die gemeente betaalt een mindervalide ruim driehonderd euro voor de kaart, terwijl deze in veertien andere gemeenten helemaal gratis is. ,,Deze prijsverschillen zijn belachelijk”, reageert Benschop.

