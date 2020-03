De lente is in zicht met zelfs kleine kans op temperaturen tot 20 graden

Regen, regen en nog eens regen. Al sinds oktober hebben we vrijwel aaneengesloten fases van herfstweer gehad. Maar er is goed nieuws voor wie het gehad heeft met al die nattigheid. De nieuwe dertigdaagse voorspelling van Weerplaza laat licht aan de horizon zien. De lente lonkt zelfs een beetje en het zou (heel misschien) wel eens 20 graden kunnen worden.

,,De afgelopen weken, voor het gevoel zelfs maanden, stonden in het teken van nat en soms winderig weer”, concluderen de meteorologen van Weerplaza. ,,Deze periode is natuurlijk ontzettend goed geweest voor het grotendeels oplossen van het droogteprobleem, maar we kunnen ons ook goed voorstellen dat mensen al die regen en wind inmiddels beu zijn”, stelt weerman Wilfred Janssen.

Uit de berekeningen van Weerplaza blijkt dat het in de loop van maart droger gaat worden in ons land. ,,En ook de temperatuur blijft min of meer aan de hoge kant.” Volgens Janssen komen de eerste lenteachtige dagen alsmaar prominenter naar voren in de verwachting voor de komende twee weken. Wel moeten we eerst nog even door de zure appel heen bijten. Deze week komen er herhaaldelijk storingen over ons land.

,,Deze stroringen brengen stuk voor stuk bewolking, regen en buien en soms ook veel wind. In de dertigdaagse voorspelling is daarom ook duidelijk te zien dat deze week natter verloopt dan normaal in deze tijd van het jaar.”

Hogedrukgebied

Vanaf het weekend krijgen hogedrukgebieden geleidelijk meer invloed op ons weer. De neerslagkans neemt af en ook van periodiek veel wind is geen sprake meer. ,,Deze week zou dus best wel eens de laatste herfstweek kunnen zijn!” Weerplaza voorziet in het westen, midden en oosten van Europa bovengemiddelde temperaturen en droger weer dan normaal is voor deze tijd van het jaar.

Of het ook écht lenteachtig weer wordt, is natuurlijk nog de vraag, houden de meteorologen een slag om de arm. ,,Maar het feit dat hogedrukgebieden de regie overnemen, is al een goed begin. Komen de hogedrukgebieden ook op de juiste plek te liggen, dan kan dat voor ons zonnig weer met hogere temperaturen opleveren.”

Twintig graden