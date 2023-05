De levens van zes vrouwen veranderden voorgoed toen Junlin langsfietste

de zaak xKeihard werden ze in hun borsten geknepen. Uit het niets, terwijl ze op straat liepen in het centrum van Rotterdam. In een paar seconden veranderde het leven van zes vrouwen voorgoed.

Het is oktober 2022. De 22-jarige Junlin fietst op klaarlichte dag door het centrum van Rotterdam, waar hij vrouwen aanvalt die gewoon een rondje lopen of op weg zijn naar een eetafspraak met een vriendin. Waarom?

De uit China afkomstige man kan het niet goed uitleggen. Wel is duidelijk dat hij in die periode zijn medicijnen tegen psychoses niet slikt. Hij hoort stemmen in zijn hoofd. Vijf van zijn zes slachtoffers doen aangifte tegen hem. Duidelijk wordt dat hun levens zijn veranderd na het incident. Eén slachtoffer liep PTSS op, een ander brak haar studie af, omdat het vak dat zij volgde haar deed denken aan de aanranding.

Verslaggever Adrianne de Koning van AD Rotterdams Dagblad was aanwezig bij de zaak. Een ingewikkelde zaak, waarbij zowel de rechter als de advocaat van verdachte Junlin zich afvragen of hij wel alles meekrijgt wat hem gevraagd wordt. En wat moeten ze aan met de man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft in Nederland?

Dit is de nieuwste aflevering van De Zaak X.

