De loodgieter en de monteur worden steeds schaarser, juist meer hogeropgeleiden

De afgelopen decennia is het percentage laag opgeleide mensen ruim gehalveerd, aldus de nieuwste CBS-cijfers. En de laatste jaren nam het aandeel van de mensen met een praktische (mbo-)opleiding ook af. Een zorgelijke ontwikkeling, gezien het schreeuwende tekort aan vaklui zoals de timmerman, elektromonteur of loodgieter.

Eerder al luidde Techniek Nederland de noodklok: mensen die werken in de installatietechniek moeten op papier alle plannen van het kabinet op het gebied van mobiliteit, zorg, infrastructuur, gebouwen en woningen gaan realiseren. Maar er zijn er simpelweg niet genoeg.

Steeds meer mensen in Nederland zijn namelijk hoogopgeleid, blijkt uit de data van het Centraal Bureau voor Statistiek. Waren in 1981 laagopgeleiden nog in de meerderheid, in 2021 was het grootste deel van de 15- tot 75-jarigen middelbaar opgeleid, op korte afstand gevolgd door hoogopgeleiden.

Van elke negen mensen was er één hoogopgeleid in 1981. Vier decennia later waren dat er meer dan drie keer zoveel: ruim één op de drie. Het aandeel laagopgeleiden - mensen met alleen basisonderwijs, een vmbo-diploma of een mbo-diploma op het laagste niveau - maakte in diezelfde periode een omgekeerde ontwikkeling door: van bijna 58 procent naar bijna 26 procent.

Steeds ingewikkelder

Verder is het werk steeds ingewikkelder geworden en wordt het alsmaar meer door theoretisch opgeleide mensen uitgevoerd. Binnen de beroepen met zeer complexe, gespecialiseerde taken kwamen er tussen 2013 en 2020 vooral meer hoogopgeleide software- en applicatieontwikkelaars bij. Ook het aantal bedrijfskundigen en organisatieadviseurs nam behoorlijk toe, net als het aantal artsen.

Binnen de beroepen met taken waarvoor een middelbaar of hoger onderwijsniveau wordt gevraagd, blijkt vooral een toename van theoretisch opgeleiden bij sociaal werkers en groeps- en woonbegeleiders. En ook in de beroepsgroep ‘overheidsambtenaren’ werken steeds vaker hoogopgeleiden.

Ondertussen staan werkgevers om personeel te springen met een praktische opleiding. Momenteel hoeven installateurs, loodgieters en dakdekkers nauwelijks meer te solliciteren en kunnen zo beginnen bij een baas. Er zijn aanzienlijk meer vacatures dan er beschikbare mensen zijn.