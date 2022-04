De mannenpil? Ik zou er geen scharrel mee vertrouwen

met Video Teruggang in taal en rekenen moet worden gestopt: gebrek aan kennis bij leraren

Binnen twee jaar kan en moet de teruggang in taal en rekenen bij leerlingen een halt zijn toegeroepen. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in een vanmiddag gepubliceerd rapport. Deze opgave is haalbaar door in het onderwijs de nadruk te leggen op basisvaardigheden en de kennis en kunde van leraren te vergroten.

13 april