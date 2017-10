De meeste verkrachters zijn niet de mannen die uit de bosjes springen

Wie te maken heeft gehad met aanranding of verkrachting, kan terecht bij een van de vijftien centra voor seksueel geweld in Nederland. Een van die centra is in Nijmegen. Die bestaat nu vijf jaar en is opgericht om een eind te maken aan de versnipperde hulpverlening na seksueel geweld.



Wie naar het centrum komt, krijgt daar indien nodig medicatie tegen geslachtsziekten en zwangerschap, een vaccinatie tegen hepatitis B, hulpverlening om een psychisch trauma te voorkomen en contact met de politie om aangifte te doen.



Slachtoffers worden in een speciale kamer bij de spoedeisende hulp van het RadboudUMC opgevangen. ,,We vragen kort wat er is gebeurd en vragen of ze contact willen met de politie”, zegt Marijn Kraaijkamp, die als forensisch verpleegkundige slachtoffers opvangt en verzorgt. ,,Als een slachtoffer aangifte wil doen, of daar nog een beslissing over wil nemen, kunnen we sporenonderzoek doen om bewijs te verzamelen.”



Ze benadrukt dat slachtoffers niet worden verplicht om aangifte te doen. Twijfelaars kunnen nog een week beslissen of ze naar de politie stappen, maar ook wie helemaal geen aangifte wil doen, kan bij het centrum terecht. ,,We zijn een hulpverlenersopvang”, zegt Kraaijkamp.