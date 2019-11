De Mol wint van Facebook: bitcoin-vonnis zet platform voor het blok

Blunder justitie: personeel Hedels fruitbe­drijf doodsbang om gegevens in dossier co­ke-onderzoek

18:02 Door een blunder van justitie in een cocaïneonderzoek zijn gegevens van vele tientallen werknemers van fruitbedrijf De Groot in Hedel in een strafdossier beland. Bij het bedrijf werd in het verleden een grote hoeveelheid cocaïne gevonden. De eigenaren zijn al bedreigd en worden zwaar beveiligd.