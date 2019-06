De Mont Ventoux is een soort Lourdes voor fietsers

‘Marco Kroon hekelt snelle schorsing door Defensie’

5:59 Militair Marco Kroon zegt zeer verbaasd te zijn over de snelle beslissing van Defensie om hem te schorsen na een incident tijdens carnaval in Den Bosch. Dat zegt de geschorste majoor tegen De Telegraaf. Volgens de advocaat van Kroon duurde de zitting tien tot vijftien minuten. ,,De beslissing lag al klaar’’, zegt Geert-Jan Knoops in de krant.