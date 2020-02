‘De nood is groot’: 22 procent stijging in aantal verzoeken om euthanasie

,,Dat zijn heel veel patiënten”, zegt bestuurder Steven Pleiter. “Elke werkdag weer melden zich dertien mensen die zeggen: 'Help mij. Ik kan niet verder'. De nood is groot.” Het centrum verwacht voor dit jaar een verdere stijging tot 3300 hulpvragen.



De toename heeft deels te maken met een rechtszaak vorig jaar, over een verpleeghuisarts die in 2016 euthanasie verleende aan een ernstig dementerende patiënte. De arts werd aangeklaagd voor moord, maar ontslagen van rechtsvervolging. Het OM was het daar niet mee eens en legde de zaak voor aan de Hoge Raad.