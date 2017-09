De NS dreigt 43 machinisten en conducteurs te ontslaan

De NS dreigt 42 machinisten en conducteurs te ontslaan. Een ruzie tussen de Nederlandse Spoorwegen en de groep ontevreden medewerkers is compleet geëscaleerd. Eén machinist is al op straat gezet.

De ontslagprocedure voor machinist Teus Flierman is gestart nadat hij vrijdagmiddag 7 juli op Amsterdam Centraal een werkoverleg van het Amsterdams Machinisten Kollektief (AMK) leidde. De gemoederen liepen hoog op en enkele tientallen machinisten en conducteurs liepen boos de perrons op. In een aantal treinen werd aan de noodrem getrokken. AMK-woordvoerder Dick van der Meulen: ,,Er werd geroepen dat mensen op het spoor zouden gaan, toen heeft Teus de verkeersleiding gebeld om dat te melden. NS zegt dat hij daarmee impliciet eiste dat de treinen zouden stoppen met rijden.’’ Tussen 17.15 uur en 18.30 uur konden 75 treinen niet vertrekken vanwege de melding dat er mensen op het spoor zouden gaan. Zo’n 20.000 reizigers werden daarvan de dupe.

Het AMK leidt al 30 jaar een sluimerend bestaan en leeft op als de onvrede groeit. Sinds een jaar wordt er weer fervent actie gevoerd tegen de NS en ook tegen de vakbonden die in de ogen van AMK’ers schoothondjes van de NS-directie zijn. Van der Meulen: ,,We hebben na het overleg in Amsterdam een pamfletje op onze Facebook gehad waarbij er een verband werd gelegd tussen de NS en de Jodenvervolging in Amsterdam. Het pamflet eindigde met de woorden: Staakt!!! Staakt!!! Staakt!!! Tja, dat zijn dezelfde woorden die door de mensen in het verzet zijn gebruikt tegen de Jodenvervolging. Dat is de druppel geweest voor NS om te zeggen: We pikken het niet meer. Dat pamflet was niet zo handig. We hebben het ook snel verwijderd.’’

Spierballentaal

Het AMK houdt van spierballentaal. Een paar zinnen uit hun Facebook-oproepen: ‘Wij zijn het zat dat de bobo’s bij NS hun mislukte nonsens beleid over ons uitstrooien’ en ‘Wij zijn het zat om badinerend te worden aangesproken en te worden behandeld als een nummer door een of andere omhooggevallen HBO-proleet die zichzelf manager (van wat?) mag noemen. Wij zijn het zat om op kinderlijke wijze te horen hoe wij wel of niet moeten zitten, lopen, werken, toiletteren, bellen, controleren, rijden, eten, drinken, denken, staan of kijken.’

,,Het is die toon van het AMK,’’ zucht bestuurder Henri Janssen van FNV Spoor. ,,Daar gaan de nekharen van overeind staan. Daar ben ik niet gecharmeerd van. Maar nu schiet NS met een mitrailleur vanuit de heup op iedereen die er 7 juli bij was. Dat kan niet.’’

Voorbeeld

Volgens Van der Meulen (zelf gepensioneerd machinist) is de NS-directie eropuit om de pop-up vakbond voorgoed te breken. ,,Teus Flierman, die bijna 39 dienstjaren heeft, moet nu boeten. Hij is als voorbeeld gesteld. De andere 42 NS’ers zijn aan de hand van camerabeelden opgespoord en hebben allemaal een voorwaardelijke waarschuwing voor ontslag gekregen. Nog één keer en ze vliegen eruit. De toon is: iedereen die kritiek heeft flikkeren we er uit. En het werkt. NS-mensen zijn bang dat zij de volgende zondebok zijn. Het is doodstil.’’ Een enkele NS’er loopt met een protest-button waarop een machinist met afgeplakte mond is te zien en de tekst ‘De inquisitie van NS snoert medewerkers de mond… Teus moet blijven!’ De petitie voor zijn rehabilitatie is door slechts 200 mensen getekend.

De 63-jarige Flierman is een rechtlijnig man. In zijn carrière werd hij vier keer langdurig geschorst door de Nederlandse Spoorwegen. Onlangs nog omdat hij weigerde te gaan rijden zonder conducteur aan boord. In november dient zijn ontslagzaak. Sinds het incident zit hij thuis.