De Ochtend Show to go over hondengevechten en Halloween

Ze vertelt onder andere hoe de honden getraind worden en waarom ze gebruikt worden voor die gevechten. In dezelfde show is de laatste update over de bloedprikbende te horen en gaat het over Feyenoord en Dick Advocaat, die morgen voor het eerst als trainer op het Rotterdamse veld staat.



In het tweede uur staat verslaggever Peter Boender in Friesland, samen met Sander Slijver. Slijver is verdachte in de zaak omtrent de blokkeerfriezen, die in 2017 de snelweg A7 blokkeerden. Hierdoor konden drie bussen met antizwartepietdemonstranten niet naar de landelijke sinterklaasintocht in Dokkum. In de studio is redacteur Jonathan de Joode van itsonlyamovie.nl aanwezig om te praten over de beste halloweenfilms. Verslaggever Raymond Boere vertelt over de JSF die donderdag in Nederland aankomt.



De Ochtend Show to go wordt iedere werkdag uitgezonden om 07.30 en 08.30 uur. Anne-Marie Fokkens presenteert de donderdagshow.



