De omstreden rekentoets: zou jij 'm halen?

PVV doet mee aan verkiezingen in Utrecht: 'stad is zwaar geïslamiseerd'

15:18 De PVV doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart volgend jaar in Utrecht. Dat heeft partijleider Geert Wilders vanmiddag op de stoep van het Utrechts stadhuis bekendgemaakt. Lijsttrekker wordt Henk van Deún. Wilders zei zojuist dat de tijd voor deelname rijp is omdat Utrecht inmiddels een 'zwaar geïslamiseerde stad is met een ultralinks college'. Wilders: "Ik hoop op drie tot vijf zetels, maar misschien worden dat er nog meer. We willen in deze ultralinkse stad een tegengeluid laten horen. Er hebben zich veel goede kandidaten gemeld", zo zei hij.