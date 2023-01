De onbekende geschiedenis van Kampen: ‘Slavernij was niet alleen in Holland’

Dit jaar is het Hanzejaar. Dat betekent dat de negen Hanzesteden een jaar lang een ode brengen aan hun stad. Dit wordt in Kampen onder andere gevierd met het project ‘Kampen over Zee’.

Kampen staat bekend als Hanzestad vanwege het handelsverbond in de 14de en 15de eeuw met meerdere steden in Noordwest-Europa. In de 19de eeuw werd er in de stad gehandeld in tabak. Wat er in die eeuwen daartussen is gebeurd, is voor velen een mysterie.

Kampen over Zee

Carin Koopman heeft daarom de vijfdaagse cursus ‘Kampen over Zee’ opgezet. In vijf middagen leer je van alles over deze onbekende geschiedenis van Kampen. ,,De geschiedenis van Kampen stopt niet bij de Hanze. Er waren verschillende families die al voorsorteerden op de VOC en tientallen jaren ook meehandelden in de WIC. Die verhalen over die families horen we nooit.”

Na een kleine opfriscursus over de geschiedenis van de Hanzetijd wordt er ingegaan op drie verschillende families uit Kampen. Zoals de familie Kuynretorff, die naar Portugal vertrekt maar aan de ‘verkeerde kant van de geschiedenis’ belandt. De koopmansfamilie Hudde vertrekt juist naar Amsterdam en profiteert daar flink van de VOC.

Door middel van lezingen vertelt Koopman over het leven van deze families en waarom zij bepaalde keuzes hebben gemaakt. Daarnaast wordt een gedeelte van de cursus interactief gemaakt door stadswandelingen.

Familie De Winter

Een bekendere familie die aan bod komt, is de familie De Winter, die in 1773 - de tijd van de WIC - naar Zuid-Amerika vertrok. Als admiraal had Jan Willem de Winter het bevel over de landmacht en de luchtmacht. Na zijn dood is hij, als enige Nederlander, begraven in het Pantheon in Parijs. Zijn hart ligt nog altijd in de kerk van Kampen.

Er wordt daarnaast gekeken naar de slavernij in Kampen. ,,We moeten niet ontkennen dat de slavernij alleen in de provincie Holland was, maar dat alle Nederlandse elite eraan meedeed. Als je geld over had, was het normaal om een slaaf te hebben”, zegt Koopman.

Slavin uit Kampen

Uit de archieven is duidelijk geworden dat er in Kampen maar één slaaf heeft gewoond: een meisje. Zij werd meegenomen vanuit een kolonie vlak bij Suriname. Eenmaal aangekomen in Kampen werd zij door haar eigenaren vrijverklaard. Ze gaven haar een huis, maar zij besloot terug te keren naar haar thuisland.

,,Deze cursus is niets meer dan een besef brengen dat de slavernij nooit ver weg is, Kampen deed er ook aan mee.’’ Met de cursus hoopt Koopman dat mensen zich gaan realiseren dat mensen met kleur en vrouwen nog steeds anders behandeld worden. Zij vindt dat er een bewustzijn gecreëerd moet worden. ,,Er moet iemand beginnen, dus doe ik het maar.’’