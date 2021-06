De ontdekking van de clitoris in al haar schoonheid is natuurlijk een enorme vooruitgang

De zeearend die het nieuws haalde door weg te vliegen: ‘Ik scheet wel in m'n boks toen hij niet thuiskwam’

4 juni LUNTEREN - ,,Toen ik het verlossende telefoontje kreeg dat 'ie gevonden was, zei ik gelijk ‘Ach, je ouwehoert!’. Maar toen duidelijk was dat de beller heel serieus was, ben ik ’m gelijk gaan ophalen.” Gerard van den Brink, de eigenaar van de zeearend die het nieuws haalde door niet thuis te komen, blikt opgelucht terug.