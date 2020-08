De onverschilligheid die Rutte toont, getuigt van weinig ambitie in het tackelen van een groot probleem

UPDATE Nederlands meisje (6) dood gevonden in vakantie­park: ‘De familie was net aangekomen’

16 augustus Een 6-jarig meisje van een Nederlands gezin is gistermiddag dood aangetroffen in het Belgische vakantiepark Molenheide in Houthalen-Helchteren, vlakbij de Limburgse grens. Het kind was circa twintig minuten vermist en is vermoedelijk overleden aan de gevolgen van een val. ,,Het meisje is door een nog onbekende oorzaak gestruikeld en kwam daarbij lelijk terecht. Het is allemaal heel snel gegaan”, zegt een woordvoerder van het park tegen deze site.