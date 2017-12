De oude Python is versleten, de nieuwe komt eraan: zo wordt hij gebouwd

Het was de langste achtbaan van Europa. De hoogste ook. Zelfs de snelste met zijn 85 kilometer per uur. Inmiddels staat de Python allang niet meer bovenaan de recordlijsten, maar voor De Efteling zelf blijft hij de onbetwiste eerste. De sensationele thrill ride met een dubbele looping en twee kurkentrekkers, waarmee het Kaatsheuvelse familiepark in 1981 een noodzakelijke nieuwe weg insloeg. Aan de oostrand, ver weg van Anton Piecks lieflijke sprookjesbos, kreeg de gigantische rollercoaster van destijds tien miljoen gulden zijn plek.



Daar is de populaire Python niet meer weg te denken en dus komt er na 36 jaar trouwe dienst een nieuwe. ,,Want de oude is echt versleten en wordt afgebroken. Ook staal moet na zoveel jaren van dagelijkse belasting vervangen worden. Dan volstaat groot onderhoud niet meer”, weet commercieel directeur Ronny Loos van CSM Steelstructures in Hamont-Achel. Zijn bedrijf, net over de Belgische grens bij Valkenswaard, haalde in 2016 de bijzondere order binnen. ,,We waren bekend bij de Efteling, want we bouwden al de stalen onderdelen van de Vliegende Hollander en we hebben Droomvlucht gerenoveerd.”