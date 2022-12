De pandemie is weg, de nachtmis stroomt weer vol: ‘Dit hoort gewoon bij Kerstmis’

Kabinet in hoger beroep tegen nareisuit­spra­ken rechters

Het kabinet gaat bij de Raad van State in hoger beroep tegen uitspraken van rechters die recent een streep zetten door de nareisbeperking van gezinsleden van statushouders. Het kabinet besloot eind augustus tot die maatregel. Het kabinet wil een definitieve uitspraak of de regeling juridisch al dan niet houdbaar is.

23 december