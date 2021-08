De scheiding verloopt vlot, totdat ze zegt dat zij de twee honden krijgt

Badr (16) sloop stiekem weg: ‘Hij wilde de wereld ontdekken, helaas heeft dat zijn leven gekost’

10:24 Badr, de 16-jarige jongen die in de nacht van dinsdag op woensdag om het leven is gekomen bij een scooterongeluk op het Paul Krugerplein in Den Haag, was volgens zijn zus stiekem de deur uitgegaan. ‘Hij is 16 jaar en wilde de wereld ontdekken, helaas heeft dat zijn leven gekost.’