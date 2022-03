De ‘slapende’ stichting opheffen blijkt ingewikkelder dan gedacht

In ons dorp staat een onopvallend gebouwtje, dat ik altijd associeerde met een school- of clubgebouw. Die associatie bleek aardig te kloppen. Het gebouw was in de jaren 70 van de vorige eeuw een naschoolse opvang voor kinderen uit eenoudergezinnen. Dat vertelden mij de drie bestuursleden van een stichting die de eigenaar was van het gebouwtje. Ze meldden zich enkele jaren geleden aan mijn bureau, omdat ze van het gebouw en de stichting af wilden.