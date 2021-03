De tekst op de notities overschaduwde Ollongren's wangedrag

Voor Kajsa Ollongren was het een week vol spot en hoon; terwijl ze als een haas naar haar dienstauto liep, fotografeerde een medewerker van het ANP een deel van haar notities, die een intrigerend inkijkje gaven in de werkwijze van de verkenners. Maar we moeten even terug naar dat eerste moment; de vicepremier had zo veel haast omdat ze kort daarvoor op de hoogte was gesteld van een positieve coronatest.